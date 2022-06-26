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Artvin'de yamaçtan yuvarlanan kaya kütlesi eve zarar verdi

AA - Yusuf Okur - Güncel
Artvin'de yamaçtan yuvarlanan kaya kütlesi eve zarar verdi

Artvin'de yamaçtan yuvarlanan kaya kütlesi köy evinde hasara neden oldu.

Artvin'de yamaçtan yuvarlanan kaya kütlesi köy evinde hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Taşlıca köyü Önerli Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya kütlesi, Aydın Kara'ya ait yaz aylarında geçici olarak kullanılan ve baraka olarak adlandırılan eve çarptı.

Çarpmanın etkisiyle evin duvarını kırarak içeriye giren kaya kütlesi, hasara neden oldu.

Olay anında evde kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan kaya kütlesinin yamaçtan yuvarlandığı esnada bazı ağaçların da devrildiği öğrenildi.

AA / Yusuf Okur - Güncel

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