Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 151 gram esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Borçka ilçesine bağlı Kayadibi ve Çavuşlu köylerinde belirlenen ev ve eklentilerinde kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

Eş zamanlı yapılan operasyonda, 1 kilo 151 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ile bir miktar Hint keneviri bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.Ç. ve A.Y. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
