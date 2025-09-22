Haberler

Artvin'de ulaşım sağlanamayan köydeki hasta helikopterle Rize'ye gönderildi

??????? Artvin'in Borçka ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan köydeki hasta, helikopterle götürüldüğü Rize'de tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Aralık köyünde yaşayan İbrahim Keskin'in rahatsızlanması üzerine, yakınları durumu Borçka Kaymakamlığına bildirdi.

Hastanın köyden tahliyesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter bölgeye sevk edildi.

Keskin, helikopter ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
