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Artvin'de Uçurumdan Düşen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Artvin'de Uçurumdan Düşen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
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Artvin'in Borçka ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili 150 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı. 24 yaşındaki Uğur Akçay, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde 150 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uğur Akçay (24) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kaynarca köyünde meydana geldi. Köyden ilçeye giden Borçka Orman İşletme Şefliği çalışanı Uğur Akçay'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Akçay, ambulansla kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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