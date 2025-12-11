Artvin'de uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Artvin’in Ardanuç ilçesinde C.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
C.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçeye bağlı Karlı köyünde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki S.K, O.K ve B.G. yaralandı.
Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Songül İstanbullu - Güncel