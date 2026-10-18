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Artvin'de toprak alana çarpan kamyonet devrildi, araçtaki 2 kişi yaralandı

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Artvin'de toprak alana çarpan kamyonet devrildi, araçtaki 2 kişi yaralandı
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Artvin'de bir kamyonet, Atatepe mevkisinde toprak alana çarparak devrildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı; olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Artvin'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa A. yönetimindeki 08 AL 856 plakalı kamyonet, Atatepe mevkisinde toprak alana çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Mustafa A. ile araçta bulunan Mehmet E. yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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