Üye Girişi
Haberler

Artvin'de Taşan Dereler Çoruh Nehriyle Buluştu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağışlar sonrasında dereler taştı ve İçkale Deresi, çamur rengiyle Çoruh Nehriyle buluştu. Bu an cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.

Taşan dereler Çoruh nehriyle böyle buluştu

ARTVİN - Artvin'de iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Borçka ilçesinde taşan dere Çoruh nehriyle buluştu. Buluşma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Borçka ilçesinde ise sel sularıyla çamur rengi alan İçkale Deresi havza boyu ilerleyerek Çoruh nehriyle buluştu. Çoruh nehri ve İçkale deresi renk tonlarındaki farklılık bölgede yaşayanlar tarafından kayıt altına alındı.

Bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - Güncel

Borçka Artvin

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu
Lukaşenko açık açık uyardı: Belarus'a yapılan saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur

Başkan açık açık uyardı: Ülkemize yapılan saldırı 3. Dünya Savaşı olur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr) Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? e-Devlet 'Aile Destek Ödemesi' sorgulama ekranı! Serkan Özcan kimdir? Halk Tv konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi! Elazığ hava durumu 18 Eylül | Bugün Elazığ'da hava nasıl olacak? Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi mi, düğünü ne zaman? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nerede evlendi? Bugün hava nasıl? 18 Eylül hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri! #127777 KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE) Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı? İzmir su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Aliağa, Ödemiş ve Kiraz'da ne zaman sular gelecek? Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });