Artvin'deki şüpheli ölümle ilgili 2 kişi tutuklandı

Artvin'de meydana gelen bir şüpheli ölüm olayında, hayatını kaybeden Turgay A'nın yanında bulunan H.A. ve K.G. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, 5 Nisan'da istinat duvarından düşme ihbarı ile ortaya çıktı.

Artvin-Ardanuç karayolunun DSİ mevkisinde 5 Nisan'da bir kişinin istinat duvarından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Turgay A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, olay anında Turgay A'nın yanında 2 kişi olduğu tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.A. ile K.G, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
