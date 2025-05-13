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Artvin'de Sondaj Kamyonu Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde devrilen sondaj kamyonunda 24 yaşındaki Ali Yıldız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Tepeköy köyünde meydana geldi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde devrilen sondaj kamyonundaki Ali Yıldız (24) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy köyünde meydana geldi. Sondaj makinesinin monte edildiği Arif A. idaresinde 75 AD 834 plakalı kamyon, rampa çıkarken geri kayıp, yamaca çarparak devrildi. Kazada, araçta bulunan Ali Yıldız hayatını kaybetti, sürücü ve Hacı C., yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarının durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen kamyon vinçle bölgeden kaldırılırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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