Artvin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 38 yaşındaki O.A.'ya ait evde 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve 1000 adet tabanca fişeği bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A'nın (38) kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ile 1000 adet tabanca fişeği ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
