Haberler

Artvin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Artvin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 38 yaşındaki O.A.'ya ait evde 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve 1000 adet tabanca fişeği bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A'nın (38) kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ile 1000 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.