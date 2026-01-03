Artvin'de şiddetli rüzgarda uçan çatı otomobile zarar verdi

Artvin'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin uçan çatısı otomobilde hasara neden oldu.

Orta Mahalle'deki bir evin çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak savruldu. Çatının bir bölümü, sokakta park halindeki otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekiplerince çatı parçaları bulunduğu yerden kaldırıldı.