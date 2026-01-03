Haberler

Artvin'de şiddetli rüzgarda uçan çatı otomobile zarar verdi

Artvin'de şiddetli rüzgarda uçan çatı otomobile zarar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de etkili olan şiddetli rüzgar, bir evin çatısını yerinden kopardı ve bu olayda sokakta park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi. Belediye ekipleri, ihbar sonrası olay yerine giderek çatı parçalarını temizledi.

Artvin'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin uçan çatısı otomobilde hasara neden oldu.

Orta Mahalle'deki bir evin çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak savruldu. Çatının bir bölümü, sokakta park halindeki otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekiplerince çatı parçaları bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı