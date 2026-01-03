Artvin'de şiddetli rüzgarda uçan çatı otomobile zarar verdi
Artvin'de etkili olan şiddetli rüzgar, bir evin çatısını yerinden kopardı ve bu olayda sokakta park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi. Belediye ekipleri, ihbar sonrası olay yerine giderek çatı parçalarını temizledi.
Artvin'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin uçan çatısı otomobilde hasara neden oldu.
Orta Mahalle'deki bir evin çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak savruldu. Çatının bir bölümü, sokakta park halindeki otomobile zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekiplerince çatı parçaları bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel