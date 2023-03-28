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Artvin'de şiddetli fırtına etkili oldu

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Artvin'de şiddetli fırtına etkili oldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle çay fabrikası ve Arhavi Devlet Hastanesi'nin de aralarında olduğu bazı binaların çatılarından kopan parçalar çevreye savruldu.

Elektrik kesintisi yaşanan ilçede fırtına dolayısıyla bir taksi durağının çatısı çöktü, çeşitli noktalarda da ağaçlar devrildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Fırtına Artvin Güncel Haberler

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