Artvin'de Otomobilde Yangın Çıktı

ARTVİN'in Borçka ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezine giden Burak G. idaresindeki otomobilin motor kısmında, Camili (Macahel) mevkisinde duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracını durdurup, araçtaki 2 kişiyle dışarı çıktı. Bu sırada alevler, bir anda tüm aracı sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

