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Artvin'de serinlemek için gölete giren müezzin ve imam hayatını kaybetti

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Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için gölete giren müezzin Mustafa Gedikli (35) ve imam Rüstem Özdemir (27) boğularak hayatını kaybetti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için gölete giren müezzin ve imam hayatını kaybetti.

Arhavi Merkez Cami müezzini Mustafa Gedikli (35) ve Güneşli köyü imamı Rüstem Özdemir (27) gezmek için gittikleri Ulaş köyünde serinlemek amacıyla gölete girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Gedikli ve Özdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedikli ve Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
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