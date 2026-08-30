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Artvin'de Sağanak Hayatı Felç Etti

Artvin'de Sağanak Hayatı Felç Etti
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Artvin'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Artvin-Yusufeli kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kısa süreliğine kapandı, ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

ARTVİN'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, yollar göle döndü.

Artvin'de öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı. Yağmur suyu kanalları ile kanalizasyon hatları taşarken, kaldırımlarda esnafa ait bazı malzemeler sel sularına kapılarak sürüklendi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

ARTVİN-YUSUFELİ YOLUNDA HEYELAN

Öte yandan şiddetli yağış sonrası Artvin-Yusufeli kara yolunun bazı kesimlerinde heyelanlar meydana geldi. Yol kısa süreli ulaşıma kapanırken; ekiplerin çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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