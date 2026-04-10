Artvin'de kamyonet ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Akın T. idaresindeki 08 ABP 351 plakalı kamyonet, Artvin-Ardanuç kara yolu Soğanlı Tüneli mevkisinde, Cevdet K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen panelvan ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile panelvandaki Cengiz K. yaralandı.
Ekiplerce Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur