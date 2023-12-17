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Artvin'de Ormanlık Alanda Ağaç Keserken Uçurumdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

17 Aralık 2023 12:43 Güncelleme: 12:44 Abone Ol

Artvin'in Murgul ilçesinde, ormanlık alanda ağaç keserken uçurumdan düşen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.