Artvin'deki bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Artvin Merkez ile bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda bazı köy yollarının kapalı olması, don ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada Artvin Merkez ile Borçka, Murgul, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde, 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.