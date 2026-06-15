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Çoruh Nehri'ne uçan kamyonette kaybolan baba-oğul aranıyor

Çoruh Nehri'ne uçan kamyonette kaybolan baba-oğul aranıyor
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Artvin'de Çoruh Nehri'ne uçan kamyonetteki baba ve oğul, araç sudan çıkarılmasına rağmen bulunamadı. Akıntıya kapıldıkları değerlendirilen iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

SUDAN ÇIKARILAN ARAÇTAN BABA OĞUL ÇIKMADI

Artvin'de Çoruh Nehri'ne uçan kamyonetteki Selahaddin Kaya (65) ile oğlu Mecit Kaya'yı (45) arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemelerde, baba ve oğluna ulaşılamadı. Akıntıya kapıldığı değerlendirilen Selahattin ve Mecit Kaya'yı arama çalışmaları nehirde sürdürülüyor.

Bu arada Artvin-Ardahan kara yolunun 46'ncı kilometresinde nehre uçan 08 DC 603 plakalı kamyoneti, Mecit Kaya'nın kullandığı tespit edildi.

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu da bölgeye gelerek, arama çalışmalarını takip etti.

Burada açıklamada bulunan Kaymakam Köse, 2 kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine ekiplerin çalışmalara başladığını belirterek, plaka tanıma sistemiyle aracın en son Şavşat çıkışında tespit edildiğini söyledi. Köse, "Yapılan araştırmalar neticesinde bir aracın Çifte Hanlar mevkisinde dereye uçtuğunu tespit ettik. Bundan sonraki süreçte jandarma, AFAD, itfaiye, Deniz Polisi ve Şavşat Arama Kurtarma ekiplerimizle olay yerine intikal edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalar neticesinde dereye uçan aracı karaya çıkardık. Ancak araç içerisindeki vatandaşlarımızı tespit edemedik. Vatandaşlarımızın sürüklenebileceğini düşünerek önlemlerimizi almıştık. Şu an o aramalarımız devam ediyor. Bu dakikadan itibaren de yine bu hatta sualtı arama ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz aramalarını sürdürecekler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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