Artvin'de mahalleye kadar gelen ayılar çöp konteynırında yiyecek aradı Artvin'in Murgul ilçesi Damar mahallesinde yerleşim yerine kadar gelen ayı ve yavrusu duvardan inerek çöp konteynırında yiyecek aradı.

Artvin'de mahalleye kadar gelen ayılar çöp konteynırında yiyecek aradı

ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesi Damar mahallesinde yerleşim yerine kadar gelen ayı ve yavrusu duvardan inerek çöp konteynırında yiyecek aradı.

Damar Mahallesi 72 Evler de yaşayan Fatih Karaca, balkonda oturduğu sırada evinin karşısındaki duvarın üzerinde iki ayının olduğunu fark etti. Cep telefonu ile kayda giren Karaca, anne ayının duvardan inip çöp konteynırını karıştırdığı yavru ayının ise yüksek duvardan aşağı inemediği görüntüledi.

Ayıların mahalle içerisinde yiyecek aradığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.