Artvin'de maddi hasarlı kaza meydana geldi
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Artvin'de iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Artvin'de iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Artvin- Erzurum karayolunun 52. kilometresinde, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 08 YB 889 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönde seyreden 08 AAY 444 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından, bir süre önce yaşanan heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yol ulaşıma kapandı.
Yol, vatandaşların da yardımıyla araçların kenara çekilmesinin ardından açıldı.
Kaynak: AA / Yener Dedeoğlu - Güncel