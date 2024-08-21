Artvin'de köy yollarına sıcak asfalt döküldü
Artvin Valiliği, İl Özel İdaresi'nin köy yollarını konforlu hale getirmek için sıcak asfalt döktüğünü açıkladı. Ekipler, grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanı sıra birinci kat asfalt çalışmalarını da sürdürüyor.
Artvin'de köy yollarına sıcak asfalt döküldüğü bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sıcak asfalt plent tesisinde asfalt üreten İl Özel İdaresinin köy yollarını konforlu hale getirmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.
Ekiplerin, grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanında birinci kat asfalt çalışmalarını da sürdürdüğü vurgulandı.
Köy sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltmek için yollarda asfaltlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.