Artvin'de seyir halindeki yolcu minibüsüne kaya parçaları düştü

Artvin'de seyir halindeki yolcu minibüsüne kaya parçaları düştü
Güncelleme:
Artvin'de seyir halindeki bir minibüs, dağdan kopan kaya parçaları ile zarar gördü. Olayda araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçalarının seyir halindeki minibüsün üzerine düşmesi sonucu maddi hasar oluştu, araç içerisindeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Ramazan A. idaresindeki 08 M 0226 plakalı yolcu minibüsü seyir halindeyken, Artvin-Borçka kara yolunun İbrikli mevkisinden geçişi sırasında dağdan kopan kaya parçaları yola ve araç üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaya parçalarının minibüsün tavanını parçalayarak araç içerisine girdiği kazada, minibüste bulunan sürücü ve 2 kişi yaralanmadı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, kısa süreli trafiğe kapanan yolda temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
500

