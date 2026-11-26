ARTVİN'de dün etkili olan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının ardından kentte güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kentte dün kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte yüksek kesimlerin yanı sıra yerleşim alanları da beyaza büründü. Vadi boyunca uzanan apartman ve müstakil evlerin çatıları karla kaplandı. Yamaçlarda henüz yapraklarını dökmeyen sarı ve turuncu tonlardaki ağaçlar, kar örtüsüyle birleşince güzel manzaralar ortaya çıktı. Ardanuç ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Geçitli köyü ile çevresindeki ormanlar da beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı