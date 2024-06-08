Artvin'de Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Samuray Arıları Doğaya Salındı
Artvin'in Arhavi ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla samuray arılar doğaya bırakıldı. Vali Cengiz Ünsal'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 12 bin samuray arı biyolojik mücadele kapsamında doğaya salındı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla samuray arılar doğaya bırakıldı.
Vali Cengiz Ünsal'ın katılımıyla ilçenin Konaklı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, 12 bin samuray arı biyolojik mücadele kapsamında doğaya salındı.
Ünsal, başta fındık olmak üzere zirai ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında samuray arısı salımına başladıklarını söyledi.
Kahverengi kokarca zararlısının Artvin'de yoğun görüldüğü yerlere peyderpey samuray arısı bırakılacağını belirten Ünsal, "Kahverengi kokarca böceği ile mücadele kapsamında büyük emek gösteren, biyolojik mücadele laboratuvarlarımızda çalışan uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.