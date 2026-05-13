Artvin merkezli 14 ilde kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama

Artvin merkezli düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 33 şüpheliye işlem yapıldı. 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, 11 yabancı plakalı araca el konuldu.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin resmi kayıtlarda yurt dışında görünmelerine rağmen yasa dışı yollarla yeniden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 11 şüphelinin piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 11 yabancı plakalı aracı usulsüz şekilde Türkiye'ye getirdiği, 10 şüphelinin ise usulsüz giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Artvin merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Trabzon, Ordu, Samsun, Rize, Yalova, Edirne, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 11 araçtan 10'una da el konuldu.

