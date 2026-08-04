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Artvin'de kaçakçılık operasyonu: 10 şüpheliye işlem

Artvin'de kaçakçılık operasyonu: 10 şüpheliye işlem
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Artvin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Artvin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleşen faaliyetlerde 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 141 litre gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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