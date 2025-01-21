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Artvin'de Jandarma Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Şiddetle Mücadele Ediyor

Artvin'de Jandarma Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Şiddetle Mücadele Ediyor
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Artvin'de jandarma ekipleri, şiddet mağduru kadınlar için KADES uygulamasını tanıtarak güvenlikleri için bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Geçen yıl yapılan eğitimlerle binlerce kadına ulaşılırken, aile içi şiddet konularında da halk bilgilendiriliyor.

Artvin'de jandarma ekipleri şiddete karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen yıl Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında 17 bin 139 kişiye eğitim verdi, 1594 kadının cep telefonuna KADES uygulamasını yüklemesini sağladı.

Ayrıca ekipler tarafından ailenin önemi, aile içi şiddet ve aile ilişkileri konularında vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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