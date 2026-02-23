Haberler

İmam lojmanı, çıkan yangında yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Alabalık köyünde cami imamının oturduğu lojmanda çıkan yangın evin tamamen yanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Muhtar, destek çağrısında bulundu.

ARTVİN'de cami imamının oturduğu lojman, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Merkeze bağlı Alabalık köyünde, cami imamının oturduğu tek katlı lojmanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Köy muhtarı Fevzi Kaya, "En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Lojmanın en kısa sürede yeniden inşa edilerek din görevlisinin hizmetine sunulabilmesi için başta devlet kurumları olmak üzere hayırsever vatandaşlardan destek bekliyoruz" dedi. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nurbay USTA/ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama

TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili bomba açıklama
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama

TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili bomba açıklama
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu