Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Artvin Valisi Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, kent genelinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.
Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına kent genelinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri hakkındaki çalışmalar değerlendirildi.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.
Toplantıya, 25. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Piyade Albay Kelami Kablay, Vali Yardımcısı Berker Çırak, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Çelik ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.