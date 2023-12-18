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Artvin'de heyelan sonucu otomobil hasar gördü

18 Aralık 2023 16:06 Güncelleme: 16:07 Abone Ol

Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen heyelanda park halindeki bir otomobil hasar gördü. Heyelan nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, ölen veya yaralananın olmadığı belirtildi. Ayrıca, heyelanlar nedeniyle içme suyu şebeke hattında zarar meydana geldiği ve çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.