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Artvin'de heyelan sonucu otomobil hasar gördü

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Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen heyelanda park halindeki bir otomobil hasar gördü. Heyelan nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, ölen veya yaralananın olmadığı belirtildi. Ayrıca, heyelanlar nedeniyle içme suyu şebeke hattında zarar meydana geldiği ve çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Artvin'in Murgul içesinde meydana gelen heyelanda park halindeki otomobil hasar gördü.

İlçedeki Eski Çarşı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, park halindeki 08 AG 905 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, AK Parti Murgul İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu'na ait olduğu öğrenilen araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle içme suyu şebeke hattının zarar gördüğü, arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Murgul Artvin Yaşam Güncel Haberler

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