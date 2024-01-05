Artvin'de heyelan sonrası yol kontrollü olarak açıldı
ARTVİN'de Ardanuç-Şavşat kara yolu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütlesi ve toprak yığını nedeniyle kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
ARTVİN'de Ardanuç-Şavşat kara yolu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütlesi ve toprak yığını nedeniyle kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan sağanak sonrası Ardanuç- Şavşat kara yolunun 18'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan dev kaya, yola düştü. Toprağın da yola sürüklendiği heyelan sırasında kara yolundan araç geçmemesi olası faciayı önledi. Heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışması sonrasında tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı.