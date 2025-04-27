İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık markayı ifşa etti! Lahmacun yerine kalp yedirmişler
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı

12 milyon liralık büyük oyun! 6 kadını birden tuzağına düşürdü

Artvin'de Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı

Artvin'de Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan, kara yolunu ulaşıma kapattı. Düşen kaya parçaları nedeniyle yolda oluşan toz bulutu ve araç kuyruğu dikkat çekti.

1) ARTVİN'DE HEYELAN NEDENİYLE KARAYOLU KAPANDI; O ANLAR KAMERADA

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yamaçta meydana gelen heyelanda, düşen irili ufaklı kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Artvin- Şavşat kara yolunun 25'inci kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları kara yoluna aktı. Metrelerce yükseklikten düşen taş parçaları nedeniyle çevre toz bulutuyla kaplandı. Ulaşıma kapanan kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Heyelan anı ise çevreden geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.