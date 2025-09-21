Haberler

Artvin'de Heyelan Nedeniyle Kapanan Yolda Kamyon Çukura Düştü

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonrası yapılan yol onarım çalışmaları sırasında bir kamyon çökme sonucu oluşan çukura düştü. Kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda yapılan onarım çalışmaları sırasında çökme sonucu oluşan çukura düşen kamyonun sürücüsü yaralandı.

İlçede etkili olan sağanak sonrasında heyelanlar nedeniyle kapanan tarihi Çifte Köprüler ve Mençuna Şelalesi yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar esnasında yolda çökme meydana gelmesi nedeniyle İl Özel İdaresine ait bir kamyon oluşan çukura düştü.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Serkan Y. hafif yaralandı.

Kontrol amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü, tedavisi sonrasında taburcu edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
