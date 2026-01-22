Artvin'de heyelan; ev ve ahır yıkıldı

ARTVİN'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev ve bitişiğindeki ahır yıkıldı.

Gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtaki kar tabakasının erimesiyle suya doyan toprak büyük bir gürültüyle kaydı. Metrelerce yükseklikten kayan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları Hamit Navdar'a ait boş olan ev ve ahırı yıktı. Heyelan nedeniyle yaralanan olmazken, ev ve ahır enkaza döndü.

HABER: Erhan SARI- KAMERA: ARTVİN,