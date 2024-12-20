Artvin'de Heyelan Anı Kamerada Görüntülendi
Artvin'in Borçka ilçesinde etkili yağışlar ve eriyen karlar nedeniyle meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yolda araç bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Artvin'de heyelan anı kamerada
ARTVİN - Artvin'de etkili yağışlar ve eriyen karların neden olduğu heyelan cep telefonu kamerasına yansıdı.
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü, Hopa-Borçka karayolunda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Olay sırasında yolda araç bulunmaması büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti. O esnada bölgede olan araçla seyir halinde olan vatandaşlar heyelanı görünce durdu. Bir vatandaşın heyelanlı alana video çektiği sırada heyelan yeniden devam etti ve o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.