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Artvin'de Heyelan Anı Kamerada Görüntülendi

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Artvin'in Borçka ilçesinde etkili yağışlar ve eriyen karlar nedeniyle meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yolda araç bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Artvin'de heyelan anı kamerada

ARTVİN - Artvin'de etkili yağışlar ve eriyen karların neden olduğu heyelan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü, Hopa-Borçka karayolunda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Olay sırasında yolda araç bulunmaması büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti. O esnada bölgede olan araçla seyir halinde olan vatandaşlar heyelanı görünce durdu. Bir vatandaşın heyelanlı alana video çektiği sırada heyelan yeniden devam etti ve o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'de Heyelan Anı Kamerada Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - Güncel
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