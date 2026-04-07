Artvin'de Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Artvin'de, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın üç aylık dönemine göre yüzde 22, mal varlığına karşı işlenen suçların da yüzde 16 azaldığını belirten Ergün, bu suçların aydınlatma oranının ise yüzde 99 olduğunu ifade etti.

Ergün, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 382 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini vurguladı.

Vali Ergün, 36 kaçakçılık olayında 60 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sarp Sınır Kapısı'ndan da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 116 olayda 304 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda 18 operasyonda 34 kişi gözaltına alındı, 20 kişi ise tutuklandı. Siber suçlarla mücadelede de 53 kişi ve 434 hesap hakkında işlem yapıldı. Terörle iltisaklı olduğu belirlenen 3 kişi hakkında gerekli işlemler yapıldı."

Göç yönetimi kapsamında ilde geçici koruma altında 57 Suriyeli olduğunu belirten Ergün, düzensiz göçle mücadelede 17 operasyon gerçekleştirildiğini, 12 organizatörün tutuklandığını, 4 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Artvin'in, özellikle kişilere karşı işlenen suçlardaki azalma oranı bakımından Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını aktaran Ergün, elde edilen başarıda emeği bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Selçuk Tipi de katıldı.