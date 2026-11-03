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Artvin'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı Vali Ergün başkanlığında yapıldı

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Artvin'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı Vali Ergün başkanlığında yapıldı
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Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıya mülki idare amirleri, güvenlik birimleri ve kurum temsilcileri katıldı; güvenlik tedbirleri, kurumlar arası koordinasyon görüşüldü.

Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, mülki idare amirleri, güvenlik birimlerinin yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Ergün, güvenlik ve asayişin sağlanmasında tüm kurum ve birimlerin işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Güvenlik ve asayiş tedbirlerine ilişkin hususların görüşüldüğü toplantıda, kolluk birimleri ile diğer kurumlar arasında sürdürülen koordinasyon çalışmaları, sahadaki ihtiyaçlar ve gelecek dönem için planlanan uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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