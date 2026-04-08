Artvin'de 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' bölge finali yapıldı

Artvin'de, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü organizesinde "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" bölge finali gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Artvin, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon'dan öğrenciler katıldı.

Jüri üyeleri yarışmaya katılan öğrencileri makam, diksiyon, tecvid, ses ve genel icra kriterlerince değerlendirdi.

Yarışmada, ortaokul kategorisinde Ağrı Muhammed Celali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Furkan Polat, liseler kategorisinde de Gümüşhane'den yarışmaya katılan Kelkit Abdülhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Batuhan Nas birinci oldu.

Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrencilere başarı belgesi ve ödülleri sunuldu.

Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak, yaptığı konuşmada, ezanın asırlardır insanları hakka ve hakikate davet eden en güzel çağrı olduğunu belirtti.

Ezanı güzel bir seda ile okumanın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve gönülden gelen bir hizmet olduğunu ifade eden Çırak, "Güzel bir edayla okunan ezan kalplere huzur verir, gönüllere dokunur ve bizlere kulluk bilincini hatırlatır. Bu davetin özünde Kur'an-ı Kerim vardır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Akif Şentürk ise öğrencileri sadece akademik başarıya odaklanan bireyler olarak değil, ahlaki, kültürel, toplumsal ve sosyal değerlere sahip, İslam bilimleri konusunda donanımlı ve topluma faydalı kişiler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şentürk, genel müdürlüğe bağlı kurumlarda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın en köklü organizasyonlardan biri olduğunu vurguladı.