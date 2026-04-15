Artvin'de Gazze'ye destek amaçlı kermes düzenlendi

Artvin'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Artvin Şubesince, Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kampüsünde düzenlenen kermese, öğrenciler ve akademisyenler ilgi gösterdi.

Kermeste İHH gönüllüleri tarafından hazırlanan yiyecek, içecek, takı ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

İHH Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, amaçlarının Gazze için yola çıkan Özgürlük ve Sumud Filosu'na destek sağlamak olduğunu söyledi.

Kermese olan ilgiliden son derece memnun kaldıklarını belirten Delibaş, "Amacımız filoya destek sağlamak. Şu anda 80 gemiyi geçmiş durumdayız. İnşallah 100 gemiyi tamamlama derdindeyiz. Bu gemilerle ablukayı delip Gazze'deki kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz. Biz artık kesin bir çözüm olmasını istiyoruz. Bu ablukanın tamamen kaldırılmasını ve kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşmasını umut ediyoruz." diye konuştu.

Artvin Eğitime Destek Platformu Başkanı Ahmet Erdem de Gazze'deki insanlara destek olmak için düzenlenen kermeste emeği geçenlere teşekkür ederek, Gazze ve Filistin'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni etti.