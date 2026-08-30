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Şavşat'ta Fırtına: Uçan Çatı 3 Araca Zarar Verdi, İşçi Saniyelerle Kurtuldu

Şavşat'ta Fırtına: Uçan Çatı 3 Araca Zarar Verdi, İşçi Saniyelerle Kurtuldu
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Artvin'in Şavşat ilçesinde sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlar hasar görürken, fırtınadan önce çatıdan inen inşaat işçisi Tekin Erdem saniyelerle kurtuldu. İlçede ağaç devrilmeleri ve su baskınları da yaşandı. Belediye Başkanı Durmuş Aydın, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı 3 aracın üzerine düştü. Araçlar hasar görürken, fırtınadan önce çatıdan inen Tekin Erdem saniyelerle kurtuldu.

Şavşat ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış, ilçe merkezi ile köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yollara devrildi, bazı evleri de su bastı. İlçe merkezinde bir evin uçan çatısının ana yola düşmesi sonucu park halindeki 3 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla araçlar çatı enkazının altından çıkarıldı. Fırtınadan önce çalıştığı çatıdan inen inşaat işçisi Tekin Erdem, saniyelerle kurtuldu.

'BEN İNDİKTEN SONRA ÇATI UÇTU'

İnşaat işçisi Tekin Erdem, fırtınadan dakikalar önce uçan çatının üzerinde çalıştığını belirterek, "Bir anda fırtına çıktı. Zaten rüzgarın çıkmasından da belliydi. Fırtına çıkınca bir anda evin çatısını havalandırdı. Başka bir binaya çarptıktan sonra yere düştü. Ben çatının üzerindeydim ama o sırada çalışmama ara vermiştim inip malzemelerimi topluyordum sonra çatı uçtu" dedi.

'FIRTINA ETKİSİNİ KAYBETTİ AMA HASARLAR VAR'

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da ilçe merkezi ve köylerde hasar meydana geldiğini belirterek, "Şavşat'ta 45 dakika önce yağmurla birlikte fırtına oldu. Fırtına oluşunca birkaç tane çatıya zarar verdi. Biri de uçarak yere düştü. Birkaç yerde de ağaç devrildi. Fırtına etkisini kaybetti ama hasarlar var. Cana gelmesin, mala gelsin. Hemşerilerimize yardımcı olacağız. Ekiplerimizle sahadayız. Tehlikeli olan durumları, çatıları onaracağız. İtfaiye araçlarımız hazır. Şavşat'ta şartlar zaman zaman ağırlaşıyor. Geçmişler olsun" diye konuştu.

Şavşat Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve köylerde meydana gelen zararın belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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