Artvin'de düzenlenen etkinlikle suyun önemine dikkat çekildi

Artvin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce su ve su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Halitpaşa Meydanı'nda bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, 'su yoksa yarında yok' yazılı pankart ve dövizlerle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş esnasında öğrenciler, 'su hayattır boşa akıtma', 'musluğu kapat geleceği aç', 'suyuna sahip çık geleceğini koru', 'su hayattır' sloganları atarak suyun önemine dikkat çekti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Milli Egemenlik Anaokulu Müdürü Ertürk Seçgün, insanlık ve yaşanabilir bir dünya için suyun hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Suyun insanlığın kaderini belirleyen bir miras olduğuna işaret eden Seçgün, "Medeniyetler suyun etrafında şekillenmiş, onunla büyümüş ve gelişmiştir. Ancak bugün bilinçsiz tüketim ve israf, geleceğimizi tehdit etmektedir. Eğer önlem almazsak kuraklık ve susuzluk kaçınılmaz olacaktır." dedi.

Öğretmen ve öğrencililerle bir araya gelen Vali Turan Ergün, etikliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Resim sergisi açılan programda, öğrencilere yönelik atölye etkinlikleri de yapıldı.