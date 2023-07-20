Artvin'de Dere Kenarında İnsana Ait Kopmuş Ayak Bulundu

Artvin'in Borçka ilçesinde dere kenarında insana ait kopmuş ayak bulundu. Ayak, DNA tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. İlçede belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurmaları istendi.

ARTVİN'nin Borçka ilçesinde, dere kenarında insana ait kopmuş ayak bulundu. Ayak, DNA tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. İlçede belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurmaları istendi.

Borçka ilçesine bağlı Karşıköy'deki Zigan Deresi'nde öğle saatlerinde balık tutan Yasin Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık soruşturma başlattı. İlçede belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurmaları istendi. Anonsta, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulunmaları duyurulur" denildi.