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Çoruh Nehri'ne düşen otomobilde kaybolan baba-oğul aranıyor

Çoruh Nehri'ne düşen otomobilde kaybolan baba-oğul aranıyor
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Artvin-Şavşat Devlet Karayolu'nda Çoruh Nehri'ne uçan otomobildeki Selahaddin ve oğlu Mecit Kaya, akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler baba-oğul için arama kurtarma çalışması başlattı.

ARTVİN'de Çoruh Nehri'ne uçan otomobildeki Selahaddin (65) ile oğlu Mecit Kaya (45) kayboldu. Akıntıya kapıldığı belirtilen baba- oğul için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Artvin-Şavşat Devlet Karayolu'nda meydana geldi. Selahaddin ve oğlu Mecit Kaya'nın içerisinde bulunduğu otomobil, Çoruh Nehri'ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda nehir içerisinde araca ulaşıldı. Ancak yapılan incelemelerde, araçtaki baba ve oğula dair bir ize rastlanmadı. Nehirdeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri belirtilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Aracın bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışma yapılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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