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Artvin'de Çocuk Parkında Tilki Sürprizi

Artvin'de Çocuk Parkında Tilki Sürprizi
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Artvin'in Yeni Mahalle'deki çocuk parkında dolaşan bir tilki, vatandaşları şaşkına çevirdi. İlk bakışta sokak köpeği sanılan tilki, sakin tavırlarıyla ilgi çekti.

Artvin şehir merkezindeki çocuk parkında tilki sürprizi

ARTVİN - Artvin'de bir çocuk parkında görülen tilki, vatandaşları şaşkına çevirdi.

Olay Artvin il merkezindeki Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri çocuk oyun parkında vakit geçirirken, parkın içerisinde dolaşan bir hayvan dikkatlerini çekti. İlk bakışta sokak köpeği zannedilen hayvanın, dikkatli bakıldığında bir tilki olduğu anlaşıldı. Tilkinin özellikle kuyruğu kendisini ele verdi.

Parkta spor yapan genç kızlar, şehir merkezinde bir tilkiyle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşarken, tilkinin son derece sakin tavırları dikkat çekti. Korkmadan oyun alanında bir süre dolaşan tilki, daha sonra karanlıkta gözden kayboldu.

O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak, tilkinin varlığını hem şaşkınlıkla hem de merakla izlediklerini dile getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - Güncel
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