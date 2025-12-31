Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.

"3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA KALDI"

Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "3 çoban çığ altında kaldı. İhbar yaklaşık 2 saat önce geldi. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Çobanların yerini henüz tespit edemedik" dedi.

HAVA ŞARTLARI KÖTÜ

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.