Artvin'de çığ düştü; kar altında kalan 3 çobandan 1'i öldü, 2'si aranıyor

1 ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığda kar altına kalan 1'i Afganistan uyruklu 3 çoban için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, çobanlardan 1'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekip, diğer kayıp 2 çoban için arama çalışmalarını sürdürüyor.