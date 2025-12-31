Artvin'de çığ düştü; kar altında kalan 3 çobandan 1'i öldü, 2'si aranıyor
Artvin'de Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığda kar altında kalan 3 çobandan birinin cansız bedeni bulundu. Ekipler, diğer iki çoban için arama çalışmalarına devam ediyor.
1 ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığda kar altına kalan 1'i Afganistan uyruklu 3 çoban için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, çobanlardan 1'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekip, diğer kayıp 2 çoban için arama çalışmalarını sürdürüyor.
