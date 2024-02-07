Üye Girişi
Haberler

Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörü toprağa verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz'ın cenazesi Kemalpaşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren iş makinesi operatörünün cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Karaköy'de dün gece yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen çığda hayatını kaybeden İl Özel İdaresi personeli 35 yaşındaki Gökhan Yılmaz için Kemalpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cengiz Ünsal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz'ın naaşı, kılınan namazın ardından Ciritdüzü köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gökhan Yılmaz Kemalpaşa Karaköy Artvin Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu? Güncel dolar kuru 7 Şubat | 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru! Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı? Lütfü Savaş hangi partiden aday olacak? Mehmet Özhaseki deprem açıklaması! Mehmet Özhaseki deprem için ne dedi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? AK Parti Haliliye adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim? AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi! Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda? Ziraat Türkiye kupası maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title