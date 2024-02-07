Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörü toprağa verildi
Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz'ın cenazesi Kemalpaşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren iş makinesi operatörünün cenazesi toprağa verildi.
İlçeye bağlı Karaköy'de dün gece yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen çığda hayatını kaybeden İl Özel İdaresi personeli 35 yaşındaki Gökhan Yılmaz için Kemalpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cengiz Ünsal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ve vatandaşlar katıldı.
Yılmaz'ın naaşı, kılınan namazın ardından Ciritdüzü köyündeki aile mezarlığına defnedildi.