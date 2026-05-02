Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları yeniden başladı

Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları yeniden başladı
Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Artvin Valiliğinden alınan bilgiye göre, Zekeriyaköy Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan Bülent Gezer'i bulabilmek için olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026'da ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı.

Çığ riskinin azaldığının tespitinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde AFAD ve jandarmadan oluşan 13 kişilik ekip çığ bölgesine hareket etti.

Ekipler, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak çığ sondası aracılığıyla Gezer'e ulaşmak için çalışma yürütüyor.

Olay

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinde meydana gelen çığda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.

Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Çığ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan çalışmalara ise olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu

Megakentte çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir kar yağıyor

Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir yağıyor
Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor

Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten görüntü

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü!
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma servet değerinde prim

Bekleneni yaptı!

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur

Yine göğsümüzü kabarttı