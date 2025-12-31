Artvin'de çığ düştü

??????? Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Ergün, AA muhabirine, Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

3 çobana ulaşmak için çalışmalar devam ediyor

Vali Ergün, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Artvin Valiliği, Erzurum Valiliği, İl Özel İdaresi ekipleri ve tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde olay yerinde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Bölgede bulunan 3 vatandaşın çığ altında kalmaktan kurtulduğunu belirten Ergün, "Çığ altında kaldığı bildirilen 3 çobana sağ olarak ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Çığ altında kalan 3 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı

Vali Turan Ergün, olay yerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 10.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy'ün yaylasında çığ olayı meydana geldiği ihbarı üzerine ilgili tüm ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Ergün, Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun sürüyle beraber çığ altında kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlardan 3'ü çığ altında kalmış, 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuluyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda 100 kişilik arama kurtarma ekibimizle sahada çalışma sürdürüyor arkadaşlarımız. Çalışma sonucunda da 1000'e yakın küçükbaş hayvanın tahliyesi sağlandı. En sonunda maalesef bir vatandaşımızın da cansız bedenine ulaştık. Sabahtan beri çok yoğun bir fırtına var. Çalışma güvenliği ortadan kalktığı için arama çalışmalarına ara verdik, yarın havanın elverişli olmasıyla birlikte tekrar çalışmalara başlanacak."